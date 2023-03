Aside from the rolling Maspalomas dunes, the main attraction for the thousands of annual visitors to the island’s quintessential package-tour destination is Maspalomas' beach, a magnificent and vast sandy stretch some 2.7km long. The individual beaches, from east to west, are Playa de las Burras (San Agustín), Playa del Corralillo, Playa del Inglés and Playa de Maspalomas. They all link up to form one long, spectacular length of sand.