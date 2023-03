The 5km-long, celebrity-studded Plage de Pampelonne sports a line-up of exclusive beach restaurants and clubs in summer. Find public entries (and parking for €5.50) at one of six access points: rte de Tahiti, chemin des Moulins, chemin de Tamaris, bd Patch, chemin des Barraques and rte de Bonne Terrasse. The northern edge of the beach begins 4km southeast of St-Tropez with Plage de Tahiti.