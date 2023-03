Shrug off the hustle of the port in St-Tropez’ historic fishing quarter, La Ponche, northeast of the Vieux Port. From the southern end of quai Frédéric Mistral, place Garrezio sprawls east from 10th-century Tour Suffren to place de l’Hôtel de Ville. From here, rue Guichard leads southeast to iconic Église de St-Tropez. Follow rue du Portail Neuf south to Chapelle de la Miséricorde.