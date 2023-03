An enjoyable walk/jog along the promenade from the Barrio de Santa María, this fine, wide strip of Atlantic sand, with summer beach bars, starts 1km south of the Puerta de Tierra and stretches 4km back along the peninsula.

Take bus 1 from Plaza de España or bus 7 from Playa de la Caleta or Campo del Sur to Playa de la Victoria (€1.10).