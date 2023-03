The Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland presents a smart, fun romp through recent German history, starting from the end of WWII. Walk through the fuselage of a Berlin airlift Rosinenbomber plane, watch classic clips in a 1950s cinema, imagine free love in a VW microbus, examine Erich Honecker’s arrest warrant, stand in front of a piece of the Berlin Wall or watch John F Kennedy’s famous ‘Ich bin ein Berliner’ speech.