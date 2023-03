Inland from Utah Beach, to the south and southwest, is the 1480-sq-km Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, a vast expanse of waterways, marshes, moors and hedgerows. The Maison du Parc (visitor centre) is in St-Côme-du-Mont, 50km west of Bayeux just off the N13.

For details on hiking and cycling in the park and elsewhere in the Manche département, visit www.manche-tourism.com and click on ‘Walks, Rambles & Rides’ under the 'Explore' tab.