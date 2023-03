The Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu is Sardinia’s largest national park, taking in the rugged Supramonte plateau and the spectacular coastlines of the Golfo di Orosei. The 74,000-hectare park, established in 1998, encompasses some of Sardinia's most remarkable natural features, including the Gola Su Gorropu canyon, the beaches of Cala Goloritzè and Cala Mariolu, and the island's highest peak, Punta La Marmora (1834m).